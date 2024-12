Bove, il messaggio di Fonseca è da brividi: le parole del tecnico verso il calciatore della Fiorentina. Le ultimissime sui rossoneri

Paulo Fonseca, alla vigilia del match di Coppa Italia del Milan contro il Sassuolo, ha parlato a MilanTV. Di seguito il suo messaggio di vicinanza verso Bove.

BOVE – «Stavo guardando la partita, è stato un momento difficile. Ha lavorato con me a Roma, mi dispiace per quello che gli è successo. Ora sta meglio, non è importante il calcio in questo momento, ma la sua salute. Sono stati momenti difficili. Mando un abbraccio da parte di tutti noi, squadra e club».