Bouyer Milan, i rossoneri PUNTANO il portiere del FUTURO! Trattativa avviata per il giovanissimo estremo difensore

Gli scout e gli uomini del mercato Milan, da sempre attivi e vigili alle occasioni e ai talenti anche in prospettiva, hanno messo gli occhi su Léo Paul Bouyer. A riferire la notizia è il giornalista di Relevo, Matteo Moretto, sul proprio profilo X.

Si tratta di un giovanissimo portiere classe 2008 che si è messo in mostra con la maglia delle giovanili del Paris FC. Ci sarebbe già una trattativa in corso per portarlo nella Milano rossonera.