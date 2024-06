Borghi elogia l’obiettivo del Milan: «Ha margini di miglioramento, lo vedo bene in Italia»

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio Borghi ha elogiato l’obiettivo del mercato Milan

Le parole nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio di Borghi. Ha elogiato così elogiato l’obiettivo del mercato Milan, Dovbyk:

LE PAROLE – «Dipende dal calcio che fai. Dovbyk è vero, ha sbagliato ancora un gol notevole l’altro giorno, però aveva dato un assist di tacco, insomma, aveva fatto una sponda di tacco che aveva mandato in porta il compagno. Dovbyk è un giocatore che ha ancora margini di miglioramento secondo me. E’ chiaro che esteticamente non è il centravanti più limpido del mondo, però non è solo un ‘Tanque’ da area di rigore, è uno che si muove. Nel calcio italiano con un allenatore che lo lavora e gli sviluppa magari il palla addosso, e magari si chiama Antonio Conte, secondo me Dovbyk potrebbe dire la sua»