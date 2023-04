Bonolis: «All’Inter manca un giocatore come Brahim»

Paolo Bonolis, noto presentatore e tifoso nerazzurro, ha parlato alla Gazzetta dello Sport le sue parole su Brahim del Milan

«In futuro l’importante è non avere un tecnico talebano, meglio uno camaleontico che cambi schema in base alle necessità. L’importante è la rosa, purtroppo abbiamo diversi giocatori nello stesso ruolo, come Calhanoglu e Mkhitaryan. Mentre Correa potrebbe entrare nel cast di ‘The Others’ (film del 2001 a tema fantasmi, ndr). Dumfries, poi, ha fisico ma non intelligenza tattica da A e Lukaku ha avuto troppi infortuni. Il gioco è prevedibile, scontato, ci manca un trequartista che salti l’uomo come Brahim Diaz»