Boniek: «Con Dybala Roma alla pari del Milan»

Zibi Boniek, ex centravanti della Roma, ha parlato dell’arrivo di Dybala alla Roma: giallorossi alla pari del Milan

Intervistato dal Corriere dello Sport, Zibi Boniek ha dichiarato:

«Era già una delle squadre migliori in Italia. Secondo me è nel club delle cinque, con Milan, Inter, Juventus e Napoli. In teoria manca ancora un centrocampista, ma una squadra si costruisce, non si raccatta in giro a forza di acquisti. Io penso che nella rosa ci siano già gli elementi per fare bene».