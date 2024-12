Bonera commenta la sconfitta: «Per noi è tutto nuovo, ci serve qualche giocatore pronto». Le ultimissime sui rossoneri

Le parole di Bonera, allenatore del Milan Futuro, in conferenza stampa dopo la sconfitta della squadra rossonera contro l’Entella.

BONERA– «Credo che fare un bilancio non è facile, per noi è tutto nuovo. C’è un dialogo quotidiano e non saprei definire ora gli sviluppi di ogni giocatore. Questa categoria è difficile, il percorso è in salita ma siamo all’inizio e proveremo sicuramente a migliorare. Una cosa di cui discutiamo quotidianamente è quello di voler inserire qualche innesto già formato».