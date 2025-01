Bondo Milan, la cessione è sempre più vicina: a gennaio si può chiudere!

Bondo Milan, Galliani apre alla cessione: l’affare a gennaio si fa ad una condizione. Gli ultimi aggiornamenti sul centrocampista del Monza

Il mercato Milan continua a monitorare Bondo. Come riferisce Tuttosport, tuttavia, Galliani non vorrebbe venderlo a gennaio perché vuole salvare la sua squadra, a meno che non arrivi un’offerta ritenuta giusta per il valore del giocatore.

Il centrocampista del Monza è un giocatore che piace al Milan da tempo. Per l’estate, invece, i rossoneri proveranno a dare l’assalto a Ricci o Stiller.