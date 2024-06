Bonaventura si svincola e INCENDIA il mercato: TUTTE le opzioni in mano all’ex Milan

Bonaventura si svincola dalla Fiorentina e incendia il mercato dei parametri zero: Monza in pole per l’ex Milan ma non solo

Come riferito da Alfredo Pedullà, dopo essersi svincolato dalla Fiorentina, Giacomo Bonaventura, ex centrocampista del Milan, sta vagliando tutte le opzioni per il suo futuro.

L’ex Atalanta ha diverse proposte dall’estero, Arabia inclusa, ma nelle ultime ore ad essere in pole sembra essere il Monza di Adriano Galliani, sempre attento ai parametri zero e fautore dell’arrivo al Milan dello stesso centrocampista nell’estate 2014. Prossimi giorni decisivi.