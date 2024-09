Bonan SENTENZIA: «Il Milan ha CAMBIATO pelle. Assenza di Morata IMPORTANTE, ma c'è Abraham. E sui sistemi di GIOCO...»

Le parole di Alessandro Bonan, giornalista e conduttore televisivo, negli studi di Sky Sport a poche ore da Milan-Lecce

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista e conduttore televisivo Alessandro Bonan ha rilasciato queste dichiarazioni sul Milan a poche ore dalla sfida di San Siro tra i rossoneri e il Lecce.

PAROLE – «Mancanza di Morata questa sera non grave però il Milan perde una certezza importante che ha tanto fatto bene nel derby insieme ad Abraham. Anche senza lo spagnolo il Milan resta una squadra con qualità e che ha cambiato completamente pelle. Non mi focalizzerei troppo sui sistemi di gioco, però a me è piaciuto molto quel Milan poco leggibile visto contro l’Inter».