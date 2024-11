Bologna Venezia 3-0, Orsolini entra e cambia la partita: il resoconto. Le ultimissime notizie sul mondo del calcio italiano

Continua la striscia devastante di risultati positivi in campionato del Bologna. La squadra di Vincenzo Italiano, contro il Venezia, si è imposta sul risultato di 3-0. I marcatori dell’incontro sono stati Ndoye (X2) e Orsolini.

In particolare, l’esterno italiano, si è preso la scena. A pochi minuti dal suo ingresso in campo ha trasformato un rigore e servito un assist al bacio per Ndoye. Il Bologna, ora, vola ed è appena un punto sotto al Milan.