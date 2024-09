Bologna Shakhtar 0-0: Sudakov SBAGLIA un rigore, BUON pareggio di Italiano. Debutto positivo in Champions League

Il Bologna riesce a pareggiare per 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk nel debutto in Champions League. Al 4′ Sudakov ha sbagliato un rigore, ma la squadra di Italiano si è fatta valere e ha chiuso il match con ben 9 tiri in porta ad 1.

Partenza positiva, a differenza del Milan, per il Bologna che è tornato a giocare questa coppa dopo la stagione super vissuta l’anno scorso con Thiago Motta.