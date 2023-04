Bologna Milan 1-1: nuovo stop per i rossoneri

Il Milan è ospite del Bologna nella 30esima giornata di Serie A: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan affronta il Bologna al Dall’Ara, reduce dalla vittoria in Champions League contro il Napoli ma anche dal deludente pareggio in campionato contro l’Empoli. I rossoneri non sfondano e non vanno oltre il pari con Pobega che risponde all’iniziale vantaggio di Sansone

Bologna Milan 1-0 LIVE: sintesi e moviola

1’Inzia il match

1′ GOL SANSONE – Sblocca subito il match il Bologna con una azione dalla destra d’attacco che porta alla conclusione da pochi passi Sansone che batte Maignan per il vantaggio rossoblu

5′ Prova a reagire il Milan

10′ Il Milan alla caccia del pari, attenta fin qui la difesa del Bologna con i rossoneri che non hanno mai creato pericoli

15′ – Ritmi bassi e pochi spazi, partita bloccata per i rossoneri fin qui

20′ Occasione Rebic – Florenzi riceve palla da rimessa laterale crossa e pesca il croato che coclude di testa, tiro centrale

21′ Tiro Florenzi – direttamente da calcio di punizione ci prova il terzino, si salva Skorupski in angolo

24′ Sta crescendo il Milan che prova a alzare i ritmi

30′ Il Milan schiaccia il Bologna portando tanti uomini in area ma senza creare grossi pericoli anche per merito del Bologna

35′ Tiro Aebischer – il giocatore del Bologna prova la conclusione dalla lunga distanza ì, tiro alto

40′ GOL POBEGA – mischia in area di rigore del Bologna con il pallone che resta nella disponibilità del rossonero che dal limite dell’area in corsa lascia partire un gran tiro e pareggia il match

45′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

50′ Riprende da dove avava lasciato il Milan, provando a spingere, Bologna attento

56′ Tiro Ballo Toure – cross dalla desta d’attacco del Milan che premia l’inserimento del terzino, tiro centrale

65′ Tiro Vranckx – il centrocamposta del Milan prova la conclusione dalla distanza, tiro fuori

74′ Occasione Rebic – grande giocata di Messias che premia Rebic, un rimbalzo lo tradisce e non riesce a ribadire in rete

80′ Fase in cui è il Bologna a farsi preferire al Milan

83′ Occasione Brahim – Contropiede di Leao che arriva fino all’area di rigore e appoggia per Brahim che stoppa e calcia, conclusione alta

90′ Spinge il Milan a caccia del golo della vittoria

93′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan: Pobega – PAGELLE

Bologna Milan 1-1: risultato e tabellino

Reti: 1′ Sansone; 40′ Pobega

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Dominguez, Schouten (84′ Medel); Ferguson, Aebischer (72′ Moro), Sansone (56 Zirkzee)’; Barrow (72′ Lykogiannis) . All. Thiago Motta. A disp. Bardi, Ravaglia, Sosa, Bonifazi, Pyyhtia, De Silvestri, Amey

Milan (4-2-3-1) Maignan; Florenzi (56′ Calabria), Kalulu, Thiaw (80′ Gabbia), Ballo-Tourè; Vranckx, Pobega; Saelemaekers (56′ Messias), De Ketelaere (68′ Diaz), Rebic; Origi (68′ Leao) . All. Pioli. A disp. Mirante, Tatarusanu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Bakayoko, Adli, Krunic, Messias, Diaz, Leao, Giroud

Arbitro: Massa di Imperia

Ammoniti: 54′ Florenzi; 59′ Posch; 79′ Calabria; 86′ Vranckx;