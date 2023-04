Bologna Milan, nuova chance per De Ketelaere

Charles De Ketelaere tornerà titolare nella sfida di domani tra Bologna e Milan: il belga non gioca dall’inizio da 40 giorni

Come riferito dal Corriere dello Sport, nella gara di domani tra Bologna e Milan tornerà titolare Charles De Ketelaere, talento belga fin qui autore di una stagione molto al di sotto delle aspettative.

L’ex Brugge non gioca dall’inizio da 40 giorni, ovvero Fiorentina-Milan dello scorso 4 marzo: per il classe 2001 una nuova chance per incidere dopo l’assist a Leao dell’andata.