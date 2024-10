Bologna Milan, rientro importantissimo per Vincenzo Italiano: i rossoneri sono avvisati

Bologna Milan, rientro importantissimo per l’allenatore Vincenzo Italiano: le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan, dopodomani, affronteranno il Bologna in campionato. Come confermato dal report dell’allenamento odierno dei felsinei Ferguson è tornato ad allenarsi in gruppo.

BOLOGNA MILAN, IL REPORT DELL’ALLENAMENTO DEI FELSINEI – «A due giorni dalla partita con il Milan, i rossoblù hanno svolto una partitella a campo ridotto e lavoro tattico. Lewis Ferguson, a sei mesi di distanza dall’infortunio al ginocchio destro, è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni. Seduta differenziata per Martin Erlic e Michel Aebischer, terapie per Oussama El Azzouzi».