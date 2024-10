Bologna Milan Primavera 3-1: Guidi CADE in trasferta, BRUTTA sconfitta per i rossoneri

Bologna Milan Primavera 3-1: ai ragazzi rossoneri di Guidi non basta la rete iniziale di Bonomi, brutta sconfitta

Brutta prestazione del Milan Primavera di mister Federico Guidi che cade per la seconda volta in questo campionato. Il Bologna di Rivalta vince 3-1 e lo fa con merito, dopo essere andato in svantaggio subito a inizio gara dopo la rete di Bonomi.

Con il tempo i padroni di casa prendono metri e fiducia, ribaltando tutto in tre minuti alla mezz’ora della prima frazione di gioco: prima Ebone in mischia e poi Labedzki con un gran gol. Nella ripresa ci si aspetta la reazione rossonera che, però, non arriva. A pochi minuti dal 90°, con i rossoneri sbilanciati e sfilacciati, arriva il tris firmato da Markovic.