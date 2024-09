Bologna Atalanta 1-1: Samardzic SALVA Gasperini dal ko, Italiano SFIORA l’impresa in 10 uomini. Il resoconto del match

Il Bologna sfiora l’impresa in 10 uomini contro l’Atalanta, pareggiando 1-1 al Dall’Ara.

A portare in vantaggio la squadra di Italiano è Castro al 46′. Poi i rossoblù restano in 10 al 51′ per l’espulsione di Lucumi. L’assedio dell’Atalanta porta i frutti al 90′ quando Samardzic, ex obiettivo del Milan, trova il pareggio con un gran gol dalla distanza salvando Gasperini dal ko.