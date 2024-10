Boban: «Chi dice che il Milan ha ha fatto bene non capisce».

Boban fa DISCUTERE: «Chi dice che il MILAN HA GIOCATO BENE non capisce nulla di CALCIO!». Scoppia la POLEMICA. Le ultimissime

L’intervista di Zvone Boban a Radio Deejay, dove l’ex Milan è stato ospite di Caressa e Zazzaroni. Di seguito un estratto.

BOBAN – «Ma che c’entra il Milan? Il Milan non c’entra nulla con la proprietà. Se tifi Milan, ami il Milan, lo ami e basta. Capisco che alle persone non piacciano i pensieri imposti, ma io non impongo: dico la mia. Magari non avrò ragione e quando non avrò ragione lo dirò. Ma devo dire quel che penso, anche per il bene del Milan. Ma non sono io a muovere i fili, dico la mia come tutti. Anche la gente che vede le partite, nove volte su dieci la pensa alla stessa maniera. C’è stato un problema perché io ho detto che il Milan per un’ora non ha giocato bene contro il Bayer Leverkusen: chi dice che ha giocato bene non capisce nulla di calcio. Se questo è il problema cosa ci posso fare?».