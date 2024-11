Boban Milan, nuovi dettagli sul licenziamento per giusta causa! C’è una novità sulla cifra da versare al croato

Boban Milan, i rossoneri hanno già pagato il croato: restano 1.2 milioni come stabilito in secondo grado. Tutti i dettagli

Importante aggiornamento fornito da Sportitalia sulla sentenza Boban-Milan che ha dato ragione al croato sul licenziamento illegittimo del marzo 2020.

Illegittimo il licenziamento per giusta causa di Boban, che ha vinto il ricorso in Cassazione, costringendo il Milan a risarcirlo con 5 milioni. Il Milan ha già pagato Boban, deve solamente risarcire 1.2 milioni che era stato condannato a restituire in secondo grado.