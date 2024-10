Boban Fonseca, il nuovo DIVERBIO divide i tifosi: QUESTA FRASE non è passata inosservata. Le ultimissime notizie sul Milan

Nel post gara l’ex bandiera rossonera Zvonimir Boban non ha condiviso alcune parole rilasciate da Fonseca a Sky Sport. A suo modo di vedere, infatti, il Milan non ha svolto una buona partita.

BOBAN – «Il Milan questa sera non ha giocato. Non ho visto una prestazione fenomenale, anzi. Parlerei di sfortuna se faccio 20 tiri in porta e prendo pali e traversa o miracoli del portiere, ma non è andata affatto cosi, la realtà è un’altra».