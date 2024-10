Bilancio Milan, i CONTI sono in POSITIVO: «Ottimo lavoro di RedBird, Cardinale è SODDISFATTO»

Bilancio Milan, i CONTI sono in POSITIVO: cifre e dettagli. Cosa filtra in vista della convocazione dell’assemblea degli azionisti

Nei prossimi giorni sarà convocata l’assemblea degli azionisti del Milan che dovrà approvare il bilancio. In base a quanto reso noto da Tuttosport i conti del club rossonero sono ancora in positivo.

Per il secondo anno di seguito, infatti, ci sarà un segno più, nel dettaglio di 4,1 milioni di differenziale tra ricavi e spese. Un risultato, scrive il quotidiano, “frutto dell’ottimo lavoro svolto dal management milanista e da RedBird che ha iniziato la terza stagione alla guida del Milan”. E “Cardinale potrà essere certamente soddisfatto di come il club si stia evolvendo e di come cammini sempre di più sulle sue gambe“.