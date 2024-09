Biglietti Milan Liverpool, situazione PREOCCUPANTE: il SEGNALE dei TIFOSI

Preoccupante segnale in vista della gara casalinga di Champions League tra Milan e Liverpool. Ecco cosa sta succedendo

Il Milan è sotto pressione dopo un inizio di campionato deludente. Con soli due punti in tre partite, la squadra non può più permettersi passi falsi se vuole rimanere in corsa per lo Scudetto. La partita di domani contro il Venezia è cruciale, e la presenza di Gerry Cardinale a San Siro aumenta ulteriormente la tensione.

Ma la pressione non arriva solo dalla dirigenza. I tifosi, delusi dall’andamento della squadra, mostrano segni di malcontento e persino di possibile contestazione. Un segnale preoccupante è il numero di biglietti invenduti per l’esordio in Champions League contro il Liverpool: ben 19mila tagliandi ancora disponibili, un dato insolito per un club abituato al tutto esaurito negli ultimi anni.