Biglietti Milan Lazio: info e dettagli utili per il match

Il mese di maggio inizierà con il Milan impegnato in due partite casalinghe consecutive, contro Cremonese e Lazio, le info per i biglietti

I biglietti per Milan-Lazio sono disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Fase abbonati : da mercoledì 19 aprile alle 15.00 a giovedì 20 aprile ore 23.59, gli abbonati potranno acquistare 1 biglietto aggiuntivo nei settori disponibili a listino dedicato.

: da mercoledì 19 aprile alle 15.00 a giovedì 20 aprile ore 23.59, gli abbonati potranno acquistare 1 biglietto aggiuntivo nei settori disponibili a listino dedicato. Vendita libera: da venerdì 21 aprile ore 12.00.

PREZZI E PROMOZIONI

Il costo dei biglietti per Milan-Lazio parte da 21€ in fase abbonati e da 24€ in vendita libera. Inoltre, in fase di vendita libera, presso Casa Milan e nei punti vendita Vivaticket saranno attive le promozioni dedicate agli Under 16, che potranno acquistare i biglietti a partire da 19€ nel settore Primo Verde Family.

CLUB 1899

Club 1899 è l’esperienza VIP che stavi aspettando per vivere momenti indimenticabili attraverso i colori rossoneri nelle location più esclusive dello stadio di San Siro. Anche per Milan-Cremonese e Milan-Lazio è già attiva la vendita online dei nostri prodotti Premium con hospitality, acquistabili solo su singletickets.acmilan.com.

DATE E ORARI

AC Milan ricorda che la data e l’orario di inizio di Milan-Cremonese e di Milan-Lazio non sono ancora stati ufficializzati e sono pertanto plausibili di anticipo e/o posticipo rispetto all’indicazione riportata sul biglietto acquistato, che rimane comunque valido per l’accesso allo stadio.