Biglietti Milan Juve, tutte le informazioni e le fasi della vendita

Siamo arrivati all’ultima fase della vendita dei biglietti per Milan-Juve, prossimo match valevole per la nona giornata di Serie A

I biglietti per Milan-Juve sono quasi del tutto esauriti. Terminata la fase dedicata agli abbonati, da qualche giorno è cominciata anche l’ultima fase di vendita, quella relativa alla vendita libera.

San Siro si prepara al Sold out per il match del 22 ottobre, valido per la nona giornata di campionato.