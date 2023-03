Biglietti Milan Fiorentina Femminile: info e dettagli per l’acquisto

Dopo la sfortunata sconfitta nella prima giornata contro la Juventus, le rossonere tornano in campo per un nuovo impegno nella Poule Scudetto della Serie A Femminile. Domenica 26 marzo, ore 14.30, al PUMA House of Football si gioca Milan-Fiorentina, secondo appuntamento con la seconda fase del campionato che assegna titolo e piazzamenti europei. Le due squadre sono appaiate al quarto posto, con 34 punti, e vogliono entrambe rilanciarsi dopo un ko nel turno precedente. Rossonere e Viola, tra l’altro, si ritrovano a poca distanza dall’emozionante doppio incrocio in Coppa Italia vinto dalla formazione di Mister Ganz.

È aperta la vendita dei biglietti di Milan-Fiorentina al prezzo di 10€, gli Under 12 possono usufruire dell’ingresso ridotto a 5€. I tagliandi sono disponibili sul circuito Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l’opzione “Trova rivenditore”, è possibile filtrare per regione e provincia così da trovare i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Centro Sportivo.

MILAN-FIORENTINA

DOMENICA 26 MARZO ORE 14.30

PUMA HOUSE OF FOOTBALL – CENTRO SPORTIVO P. VISMARA

BIGLIETTI: 10€ – CLICCA QUI