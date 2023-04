Biglietti Milan Cremonese: info e dettagli utili per l’acquisto

Il mese di maggio inizierà con il Milan impegnato in due partite casalinghe consecutive, contro Cremonese e Lazio, le info per i biglietti

I biglietti per Milan-Cremonese sono disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Fase abbonati : da martedì 18 aprile alle 12.00 a mercoledì 19 aprile ore 23.59, gli abbonati potranno acquistare fino a un massimo di 4 biglietti aggiuntivi, nei settori disponibili a listino dedicato.

: da martedì 18 aprile alle 12.00 a mercoledì 19 aprile ore 23.59, gli abbonati potranno acquistare fino a un massimo di 4 biglietti aggiuntivi, nei settori disponibili a listino dedicato. Vendita libera: da giovedì 20 aprile ore 12.00.

PREZZI E PROMOZIONI

Il costo dei biglietti per Milan-Cremonese parte da 14€ nella fase abbonati e da 19€ in vendita libera. Inoltre, è attiva la Promo Friends – nei settori indicati a listino – che offre la possibilità di aggiungere un biglietto a 1€ per ogni biglietto intero acquistato