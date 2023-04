Biglietti Inter Milan: tutto quello che c’è da sapere per l’acquisto

Il 16 maggio il Milan affonterà l’Inter nella semifinale di ritorno di Champions League. Ecco quello che c’è da sapere per l’acquisto dei biglietti

Il 16 maggio il Milan affonterà l’Inter nella semifinale di ritorno di Champions League. Ecco quello che c’è da sapere per l’acquisto dei biglietti:

secondo quanto riportato da Sky Sport in casa neroazzurra i dettagli saranno svelati nei prossimi giorni. Come sempre, la vendita dei biglietti seguirà differenti fasi: alla prevendita per gli abbonati alla Serie A seguiranno quelle dedicate a Soci Inter Club e titolari tessera Siamo Noi (sottoscritta entro il 18 aprile), come fa sapere l’Inter sul sito ufficiale. Successivamente si aprirà la fase di vendita libera (sempre che ci siano ancora biglietti disponibili).Ma i tifosi, come per i rossoneri, hanno una possibilità in più per restare informati: sul sito ufficiale dell’Inter, infatti, sarà possibile iscriversi all’alert “Avvisami quando in vendita“, per avere una comunicazione tempestiva sull’avvio delle fasi di vendita dei biglietti.