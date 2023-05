Biglietti Inter-Milan: comunicato il prezzo dei tagliandi

L’Inter ha comunicato il prezzo dei biglietti per la gara di ritorno in Champions League contro il Milan: i dettagli

L’Inter ha reso noto il prezzo dei biglietti per il derby di ritorno dei quarti di finale in Champions League:

Il settore dedicato alla tifoseria ospite sarà il secondo anello blu, come da tradizione storica nei Derby di Milano e in accordo tra i Club. La vendita sarà organizzata da AC Milan secondo le modalità comunicate nei prossimi giorni. Il prezzo del biglietto è di 69€ in reciprocità con il match di andata