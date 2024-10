Biglietti Cagliari Milan: tutte le info per il match di campionato di Serie A. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il Cagliari di Davide Nicola manda in archivio la partita di ieri sera contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Il match dell’Unipol Domus è terminata con il risultati di 2-0 per la formazione emiliana. Seconda sconfitta consecutiva per gli isolani che dovranno rimboccarsi le maniche per la prossima gara contro la Lazio allo stadio Olimpico. A seguito della partita contro la squadra di Marco Baroni, i rossoblù tornano in Sardegna contro il Milan. Di seguito tutte le informazioni necessarie sui biglietti della partita contro i rossoneri, valevole per la 12a giornata:

SETTORE E PREZZI:

INTERO

Distinti: €120

Tribuna Blu: €150

Tribuna Rossa: €200

RIDOTTO DONNA, OVER 65 E UNDER 18:

Distinti: €100

Tribuna Blu: €120

Tribuna Rossa: €150



SETTORE OSPITI:

Non ancora in vendita. In attesa di determina da parte dell’ONMS.

I biglietti per assistere all’incontro saranno disponibili dalle ore 16 di domani giovedì 31 ottobre e potranno essere acquistati online (CLICCA QUI) nei canali di vendita TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate. Per tutta la stagione 2024/2025 il Ticket Service di Piazza L’Unione Sarda sarà abilitato alla vendita sia dei settori ordinari che dei settori dedicati ai diversamente abili (Distinti e Curva Sud). Il Ticket Service osserverà i seguenti orari: lunedì-venerdì dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20; sabato ore 10-13.

Su https://cagliari.ticketag.dev/ sarà possibile in base alla disponibilità del momento vendere o acquistare il rateo abbonamento in tutti i settori dello stadio. Il Cagliari Calcio ricorda ai propri abbonati possessori del titolo in formato cartaceo o pdf di accedere ai tornelli il giorno gara solo ed esclusivamente con lo stampa@casa e non con la Fidelity Card Passione Casteddu.