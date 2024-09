Biglietti Bayer Milan, ecco QUANDO saranno DISPONIBILI: i PREZZI per settori

Ecco quando comincerà la vendita dei biglietti per Bayer Leverkusen Milan. Nel frattempo comunicati i prezzi dei tagliandi

Il Milan ha annunciato che i biglietti per il settore ospiti della partita Bayer Leverkusen-Milan, valida per la seconda giornata di Champions League, saranno disponibili sul sito Vivaticket. Gli abbonati della stagione 2024/25 potranno acquistarli dalle ore 12:00 di giovedì 12 settembre alle 23:59 di domenica 15 settembre.

I titolari di CRN potranno invece procedere all’acquisto dalle ore 12:00 di lunedì 16 settembre, fino ad esaurimento della disponibilità residua. I prezzi dei biglietti sono di 19€ per il Settore STANDING PLACE e 47€ per il Settore G4/G5. Le informazioni su luogo e orario per il ritiro dei biglietti saranno comunicate successivamente via email.