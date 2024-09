Biasin CELEBRA il Milan: «Ha STRAVINTO il derby, COMPLIMENTI a Fonseca che ha FREGATO i dirimpettai». Le parole

Biasin, giornalista tifoso dell’Inter, nel suo editoriale per TMW è tornato a parlare della vittoria del Milan nel derby.

LE PAROLE – «Il Milan ha vinto il derby. Per certi versi persino stravinto. E il termine “stravinto” lo utilizziamo perché nei giorni che hanno preceduto la partita suonavamo tutti la grancassa: “Il Milan perderà e Fonseca andrà a casa”. Ecco, è stato il derby di Fonseca, uno che è stato sbertucciato per una settimana intera, non ha mai replicato anche quando un “vaffa” sarebbe stato legittimo, è sceso in campo senza ascoltare chi gli diceva “chiuditi dietro”, ha fatto l’esatto opposto e, oltre a sorprendere i suoi stessi tifosi, ha fregato i dirimpettai. Non capita spesso di vedere l’Inter battuta sul piano tattico, a Fonseca questa cosa è riuscita benissimo. E si merita tutti i complimenti del caso».