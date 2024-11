Biasin: «Fonseca mi piace tanto, ma per fare strada in Serie A deve imparare questo»

Biasin ha espresso la sua opinione sul lavoro che sta svolgendo Fonseca fino a questo momento al Milan: «Mi piace tanto, ma…»

Biasin, giornalista tifoso dell’Inter, a Cronache di Spogliatoio ha espresso il suo pensiero sul lavoro che sta svolgendo Fonseca al Milan.

LE PAROLE – «A me Fonseca piace tanto come uomo. Nell’ultimo mese e mezzo se l’è sentite dire di tutti i colori. Continuo a pensare che una frase detta dopo la strepitosa partita di Madrid sia la chiave vera di svolta: è piu facile giocare col Real Madrid che col Monza, perché in Italia c’è tatticismo. Secondo me lui deve imparare, senza voler dare lezioni ad un allenatore di Serie A, a sporcarsi le mani un po’, cioè abdicare rispetto ad un suo credo che è molto bello. Se vuoi fare tanta strada in campionato in Italia devi capire che ci sono partite dove devi cambiare qualcosa».