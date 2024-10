Biasin duro sulla situazione Milan: «L'ammutinamento sui calci di rigore non è banale.! La classifica è corta, è vero, ma tutto il resto per i rossoneri...»

Le parole del giornalista Fabrizio Biasin nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com: il commento sul presente che si vive al Milan

Intervenuto nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com, il giornalista Fabrizio Biasin ha rilasciato queste dichiarazioni su quanto vista durante Fiorentina Milan.

PAROLE – «L’ammutinamento sui calci di rigore in casa Milan è una roba non banale. Cioè, si può perdere una partita e figuriamoci contro la bella Fiorentina dell’altra sera, ma non è ammissibile tutto il resto. Non è ammissibile vedere un capitano che sbaglia un rigore fregandolo al compagno di squadra e si fa cacciare a partita archiviata. Non è ammissibile vedere un difensore che salta per acchiappare un pallone da offrire al suo “amichetto” (Abraham) ma non salta abbastanza quando si tratta di non far segnare un gol ai suoi avversari. Non è ammissibile che Fonseca non riesca a farsi rispettare. Non è ammissibile che nessuno parli nel post gara se non Gabbia, tra i pochi giocatori rossoneri che sembra aver capito cosa significa essere un giocatore “da Milan”. Se i tifosi del Diavolo in questo momento sono delusi non è tanto o solo per i risultati (in fondo la classifica è cortissima), ma per una sensazione di “disordine generale” a cui non sono storicamente abituati».