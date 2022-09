Bertoni: «Molta curiosità per la sfida di domenica prossima tra Milan e Napoli»

Daniel Bertoni, ex calciatore argentino, ha posto l’attenzione sul big match di domenica prossima tra Milan e Napoli

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Daniel Bertoni ha parlato così di Milan e Napoli:

«Secondo me il Napoli può vincere lo scudetto. Inter in calo, Juve non irresistibile. Sono curioso di vedere lo scontro diretto col Milan fra 8 giorni. Ammiro molto Spalletti. Io ero convinto potesse vincerlo già l’anno scorso, secondo me l’allenatore ci ha creduto, ma la squadra ha avvertito la pressione della piazza».