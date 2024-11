Bertola Milan, si accende il derby di mercato! Notizia certa, cosa sta succedendo

Bertola Milan, è pronto ad accendersi il derby di mercato con l’Inter: i nerazzurri si muovono, Moncada prende nota. Ultime

Tra gli obiettivi del calciomercato Inter per la prossima estate c’è anche quello di intervenire nel reparto di difesa, dove con ogni probabilità almeno uno tra Acerbi e de Vrij saluterà al termine della stagione (più probabile l’olandese, dato che il centrale azzurro ha rinnovato il proprio contratto).

In tale ottica, Ausilio e Marotta hanno un profilo sul quale stanno dedicando particolari attenzioni: si tratta di Nicolò Bertola, difensore classe 2003 dello Spezia, ma in scadenza di contratto col club ligure. A parlare della strategia che hanno intenzione di attuare i nerazzurri per averlo è Tuttosport. Il difensore è seguito molto da vicino anche dal calciomercato Milan, con Moncada che stravede per il ragazzo. Derby all’orizzonte?