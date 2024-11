Bertola Milan, l’Inter gioca d’anticipo: la mossa con lo Spezia per il talento classe 2003. Gli aggiornamenti sulla sfida di mercato

Bertola, obiettivo del mercato Milan, è vicino all’Inter che ha già giocato d’anticipo con unna mossa importante. In base a quanto riferito da Il Secolo XIX, infatti, il ds dello Spezia Melissano ha incontrato Baccin, braccio destro di Ausilio.

Nei prossimi giorni i due club si ritroveranno per prendere una decisione definitiva per il talentuoso difensore classe 2003 che è in scadenza di contratto. Tra le varie ipotesi c’è quella che l’Inter possa acquistare Bertola (non a parametro zero) e lasciarlo in prestito allo Spezia fino a fine stagione. Sul giocatore ci sono anche Bologna e Torino.