Bergonzi: «Gol Zortea? Da annullare, Luvumbo è in fuorigioco e copre Maignan». L’analisi sull’1-0 del Cagliari contro il Milan

Bergonzi alla Domenica Sportiva ha analizzato il discusso gol dell’1-0 del Cagliari contro il Milan segnato da Zortea.



BERGONZI – «Mi ha lasciato qualche dubbio il gol dell’1-0 del Cagliari, quello segnato da Zortea dopo un minuto e mezzo. Dal replay si vedono due giocatori del Cagliari, Palomino e Luvumbo, in fuorigioco geografico. Palomino non è punibile perché non interferisce mai col portiere del Milan e con i giocatori avversari. Luvumbo è in posizione di fuorigioco ed è davanti a Maignan ed è stabilire se da punire o no. Maignan si deve spostare veros sinistra per cercare di vedere la partenza del tiro di Zortea e con ogni probabilità Luvumbo e Theo Hernandez gli coprono la linea di visione. Secondo me la cosa più semplice era annullare il gol perché Maignan era coperto dal giocatore del Cagliari».