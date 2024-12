Le dichiarazioni di Giuseppe Bergomi sull’infortunio di Pulisic: «Sarà pesante la sua assenza, per il Milan cambierà molto»

Intervenuto negli studi di Sky Sport, ecco le dichiarazioni dell’ex giocatore dell’Inter Giuseppe Bergomi riguardo all’infortunio di Christian Pulisic in Atalanta Milan.

PAROLE – «Se peserà? Per me molto, anche se ora è fa il centrocampista. Ma rimane il giocatore che ti dà il quid in più, nel Milan è un giocatore fondamentale: averlo e non averlo per il Milan cambia molto».