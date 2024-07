Bergomi lo ha DETTO sul Milan: «Ha cambiato allenatore, Fonseca è preparato ma è comunque un’INCOGNITA»

Beppe Bergomi, ex Inter, ha parlato anche del Milan di Paulo Fonseca in chiave lotta Scudetto. Le sue dichiarazioni

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi ha detto la sua sulla lotta Scudetto nella prossima Serie A.

RIVALI SCUDETTO – «Milan, Juventus e Napoli hanno cambiato allenatore. Si sono affidati a tecnici molto preparati come Fonseca, Thiago Motta e Conte, ma rappresentano comunque delle incognite, per quanto sul mercato si stiano rinforzando. Gli azzurri hanno Conte ma sono reduci dal decimo posto, perché hanno attraversato delle difficoltà non indifferenti, come il Milan l’anno prima. L’Inter sembra poter reggere, invece, il peso del tricolore sul petto, sfruttando i momenti di fisiologica transizione che potrebbero incontrare le altre candidate allo scudetto».

