Bennacer Milan, le PAROLE DELL’AGENTE non passano inosservate: che dimostrazione D’AMORE ai rossoneri. Le ultimissime notizie

Ismael Bennacer, causa infortunio al polpaccio rimediato con la nazionale algerina, dovrà stare fermo ai box per tutto il 2024. Questa, dunque, rappresenta una brutta perdita per il Milan. Intanto, il suo procuratore Enzo Raiola ha rilasciato delle bellissime dichiarazioni a Tuttosport.

BENNACER – «Lui non ha mai messo in discussione la sua voglia di restare al Milan. I rossoneri pure volevano restasse e si fa fatica a scegliere un’altra squadra in Europa. A Milano si sta bene, il club è importante, non è facile lasciare il Milan».