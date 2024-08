Bennacer Milan, il Marsiglia SFIDA l’Atletico Madrid: il TEMPO è agli sgoccioli! Quale futuro per il centrocampista?

Quest’ultimo giorno del mercato Milan di questa estate dipende soprattutto da quello che sarà il futuro di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino è il calciatore in possibile uscita sul gong: sulle sue tracce sia l’Atletico Madrid che, soprattutto, l’Olympique Marsiglia. I francesi hanno manifestato il gradimento nei suoi confronti ma non hanno presentato per il momento alcuna offerta ai rossoneri: questo il punto fatto dal giornalista Daniele Longo su X.

PAROLE – «Marsiglia in corsa con l’Atletico Madrid per Bennacer ma c’è poco tempo a disposizione. Vediamo».