Bennacer Milan, l’algerino può davvero LASCIARE i rossoneri! L’Arabia Saudita PREME: un suo addio favorirebbe quell’ACQUISTO

Bennacer Milan, l’algerino può davvero LASCIARE i rossoneri! L’Arabia Saudita PREME: una sua cessione favorirebbe quell’acquisto

Ismael Bennacer fa parte degli indiziati ad essere venduti dal calciomercato Milan questa estate. Il centrocampista, reduce da una stagione condizionata dal lungo infortunio al ginocchio, continua ad avere riversi estimatori in Arabia Saudita: sarebbero due i club della Saudi Pro League pronti ad acquistarlo.

Lo conferma Repubblica, che spiega come i rossoneri, con la sua eventuale cessione, andrebbero immediatamente ad accelerare per chiudere l’operazione col Monaco per Youssouf Fofana.