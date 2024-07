Bennacer ora può partire: l’Arabia insiste, il Milan ha già in mano il SOSTITUTO. Tutte le novità sull’algerino

Il futuro di Ismael Bennacer potrebbe essere davvero in Arabia Saudita. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il centrocampista è infatti sempre più nel mirino dei club sauditi.

Per il Milan arrivati a questo punto una sua partenza non sarebbe uno scenario così doloroso: il club punterebbe nel caso a incassare una grossa somma di denaro con cui chiudere per il sostituto (Fofana del Monaco) e portare a termine altre operazioni di mercato.