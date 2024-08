Bennacer Milan, l’ULTIMA indiscrezione SPIAZZA i tifosi! Scenario INCREDIBILE, non era ASSOLUTAMENTE previsto

Bennacer-Milan, clamorosa indiscrezione sul futuro dell’algerino: sempre più concreta la possibile cessione in Arabia Saudita

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan da qui al prossimo 30 agosto potrebbe salutare in maniera definitiva Ismael Bennacer, centrocampista algerino legato al club rossonero da un contratto fino al 30 giugno del 2027.

Si stanno infatti intensificando i contatti con diverse squadre dell’Arabia Saudita pronte nelle prossime ore a formalizzare un’offerta concreta per l’ex Empoli. La valutazione è semplice ed è indicata dalla clausola rescissoria da 50 milioni di euro. I rossoneri possono concedere un piccolo sconto ma non intendono scendere sotto i 40 milioni. La partenza di Bennacer liberebbe lo spazio per un nuovo colpo a centrocampo.