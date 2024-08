Bennacer Milan, l’INTRIGO continua! Mercato CHIUSO ma esiste ancora QUESTA possibilità: scenario clamoroso

Bennacer-Milan, l’intrigo continua! Mercato chiuso ma può andare in Arabia Saudita entro il 2 settembre. Il possibile scenario

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il destino di Ismael Bennacer nel calciomercato Milan, nonostante il gong di ieri sulla sessione estiva 2024, è ancora tutto da decifrare. Se le porte per un trasferimento in Europa si sono chiuse, c’è ancora aperta fino al prossimo 2 settembre la possibilità che l’algerino sbarchi in Arabia Saudita.

Se dovesse arrivare una proposta interessante per entrambe le parti potrebbe essere concesso il clamoroso via libera: a quel punto il Milan accelererebbe per Rabiot.