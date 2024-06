Bennacer Milan, dall’Arabia Saudita è arrivata una nuova SUPER OFFERTA! Contatti in corso tra le parti in causa

Arrivano importantissimi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Ismael Bennacer, non più così certo della permanenza al Milan rispetto a quanto si poteva pensare qualche settimana fa.

Stando a quanto riportato da Tuttosport l’Arabia Saudita sarebbe pronta a mettere sul piatto un’offerta almeno pari alla clausola rescissoria da 50 milioni. Contatti in corso tra un intermediario e l’agente del centrocampista algerino per vedere se ci sono i margini per un’operazione di questo tipo.