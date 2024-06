Bennacer Milan, l’Arabia Saudita BUSSA alla porta! La risposta del centrocampista alla corte ricevuta dai club interessati

Tra i calciatori che potrebbero essere in uscita dal calciomercato Milan c’è anche Ismael Bennacer. Non è più una notizia il forte interesse nei suoi confronti da parte di più di un club della Saudi Pro League.

Tuttavia, come sottolinea Calciomercato.com, l’algerino per il momento non risponde alle chiamate dei sauditi, preferendo restare in rossonero almeno per un’altra stagione. Da capire i possibili risvolti sul futuro del calciatore.