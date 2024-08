Bennacer Milan, l’algerino CONTESO da due club arabi: il suo trasferimento FAVORITO da un aspetto personale. Ecco di che si tratta

In collegamento per Sky Sport, Manuele Baiocchini ha affrontato la questione legata alla possibile cessione di Ismael Bennacer per il mercato Milan: due club arabi sono in pressing per il centrocampista algerino.

PAROLE – «Fonseca ha detto che è arrivato il momento delle uscite. Su Bennacer c’è la disponibilità del giocatore, anche per questioni di religione, a trasferirsi in Arabia. Ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Non è detto che le squadre che lo seguono, che in questo momento sono due. Lì funziona diversamente, non sono le squadre a trattare col Milan ma la lega araba che tratta con la squadra proprietaria del cartellino e poi destina il giocatore alle squadre che hanno bisogno di quel tipo di profilo, un po’ per equilibrare le squadre del campionato come fosse il draft NBA».