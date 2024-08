Bennacer Milan, la cessione è ancora BLOCCATA. Come cambia il mercato in entrata: ULTIME

Bennacer Milan, la cessione è ancora BLOCCATA. Come cambia il mercato in entrata dei rossoneri: tutte le ULTIME

Non arrivano buone notizie sul fronte Ismael Bennacer. Il piano del Milan per questi ultimi giorni di mercato è sempre stato chiaro: vendere l’algerino di fronte a un’offerta congrua e andare su Koné del Gladbach.

Tuttavia come riporta il Corriere dello Sport per il centrocampista rossonero, finito soprattutto nel mirino dei club sauditi, non sarebbero ancora arrivate offerte soddisfacenti. Così anche l’affondo per il francese è rimandato.