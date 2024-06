Bennacer via dal Milan, sirene dall’Arabia: il centrocampista ha già DECISO il suo futuro

L’Arabia Saudita non molla e torna alla carica per giocatori della nostra Serie A, tra questi c’è Bennacer del Milan

Futuro deciso. L’Arabia Saudita non molla e torna alla carica per giocatori della nostra Serie A, tra questi c’è Bennacer del Milan:

come riportato da Calciomercato.com il telefono squilla, il centrocampista algerino al momento non risponde. Piace, molto, ma l’intenzione è quella di rimanere in rossonero almeno per un’altra stagione. Dunque i club interessati sono destinati per il momento a farsene una ragione.