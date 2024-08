Bennacer verso l’addio, il Milan avverte le squadre interessate: serviranno offerte di questo tipo. I DETTAGLI e le NOVITÀ

Ismael Bennacer e il Milan sono sempre più lontani. Il centrocampista algerino, che ha in particolare proposte da alcuni club dell’Arabia Saudita, potrebbe lasciare i rossoneri entro il 30 agosto.

Tuttavia come fa sapere il Corriere dello Sport oggi in edicola serviranno offerte da 50 milioni di euro (vale a dire il valore della clausola rescissoria) per completare l’operazione. A meno il Milan non vorrebbe privarsene.